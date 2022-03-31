KARDEMİR'den satış ilanı - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 nisan-haziran döneminde inşaat demiri, kütük, profil, inşaat demiri, kangal ve çubuk satışı yapacak.

KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamasında, mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demiri 125 bin, 37 bin 500 ve 87 bin 500 ton; profil 111 bin, 33 bin 300 ve 77 bin700 ton; kangal-çubuk 135 bin, 40 bin 500 ve 94 bin 500 ton; kütük 196 bin, 58 bin 800 ve 137 bin 200 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 31 Mart Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."