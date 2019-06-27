Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'den "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na Destek
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KARDEMİR'den "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na Destek

1 saat önce

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan KARDEMİR, amaçlayan "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na çelik sektörünü temsilen katılım sağlayarak destek veriyor.

KARDEMİR'den
Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan KARDEMİR, amaçlayan "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na çelik sektörünü temsilen katılım sağlayarak destek veriyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, ETKİ Merkezi ve akademisyen Dr. Kutalmış Emre Ceylan'ın iş birliği ile yürütülen işletmeden işletmeye (B2B) mal veya hizmet sunan şirketlerin pazarlama kabiliyetlerinin tespit edilerek bir endeks haline getirilmesini amaçlayan "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na çelik sektörünü temsilen KARDEMİR katılım sağlayarak destek veriyor. Türkiye'de bir ilk olan çalışma kapsamında, şirketin İstanbul ofisinde proje sorumluları Dr. Kutalmış Emre Ceylan ve Saniye Demiray'ı ağırlayan KARDEMİR Pazarlama Müdürü Onur Erkara tarafından, "Savunma ve otomotiv sanayisine çelik üreten, küresel çelik tedarikçisi olma" hedefi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Yapılan araştırma kapsamında bilgi veren Pazarlama Müdürü Onur Erkara, "Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı çalışmalardan biri olan "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması" na KARDEMİR olarak katkı vermekten memnuniyet duyuyoruz. Sadece şirketimizin değil, ülkemizdeki büyük, küçük B2B satış/pazarlama yapan tüm şirketlerin istifade edebileceği bir kaynak oluşturma, bu alanda farkındalık oluşturma çalışmalarına katkı vermemizi sağlayan ve çelik sektöründe referans şirket olarak KARDEMİR'i seçen Dr. Kutalmış Emre Ceylan ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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