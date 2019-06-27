KARDEMİR'den "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na Destek

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Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor

16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu

HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik