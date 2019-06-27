KARDEMİR'den "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na destek
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na çelik sektörünü temsilen katılım sağlayarak destek verdiğini duyurdu.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Türkiye
B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na çelik sektörünü temsilen katılım sağlayarak destek verdiğini duyurdu.
KARDEMİR'den yapılan açıklamada, ülkenin ilk entegre demir çelik fabrikası olan KARDEMİR'in İstanbul Gelişim Üniversitesi
, ETKİ Merkezi ve akademisyen Dr. Kutalmış Emre Ceylan'ın iş birliği ile yürütülen işletmeden işletmeye (B2B) mal veya hizmet sunan şirketlerin pazarlama kabiliyetlerinin tespit edilerek bir endeks haline getirilmesini amaçlayan "Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması"na çelik sektörünü temsilen katılım sağlayarak destek verdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Pazarlama Müdürü Onur Erkara, "Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı çalışmalardan biri olan 'Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması'na KARDEMİR olarak katkı vermekten memnuniyet duyuyoruz. Sadece şirketimizin değil, ülkemizdeki büyük, küçük B2B satış/pazarlama yapan tüm şirketlerin istifade edebileceği bir kaynak oluşturma, bu alanda farkındalık yaratma çalışmalarına katkı vermemizi sağlayan ve çelik sektöründe referans şirket olarak KARDEMİR'i seçen Dr. Kutalmış Emre Ceylan ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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