Son Dakika Haberleri: Kardemir'den Vergili'ye Ziyaret

Kardemir'den Vergili'ye Ziyaret

31 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

Kardemir'den Vergili'ye Ziyaret, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

Soykan'ı makamında kabul eden Vergili, bir süre devam eden sohbetin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada devam eden çevre yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

KARDEMİR'in, Karabük'ün göz bebeği olduğunu ifade eden Başkan Vergili, önümüzdeki bir kaç aylık süreçte Karabük'ün hava ve çevre kirliliği sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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