KARDEMİR'e alınacak olan 69 işçi kura çekimiyle belli oldu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 69 kişi için kura çekimi yapıldı.

Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kur çekimine İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altındağ, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Arslan Narin, İç Denetim Başkanı Bilal Yıldız, ENBATI Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ilgın, Kurumsal Müdür Şakir Kurter ve başvuru yapan işçi adayları katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen kura çekimi için adaylar HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra içeriye başladı.

İşçi alımı ilanında belirtilen kriterlere uygun olan kişilerin davet edildiği kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti. Elektrik bölümünde 30, makine bakımı bölümünde 10, genel işçi statüsünde 29 kişi olmak üzere toplam 69 kişi, basın mensupları ve adaylar tarafından çekilen kurayla belirlendi.

Kurada isimleri okunan adaylar büyük sevinç yaşarken, güzel haberi ilk olarak aileleriyle paylaştı.

Kura çekimi yapmak için noter huzurunda sıraya giren adaylardan İsmail Berat Göktaş (23), "Kura çekmek için aşağıya indim, kura çekeceğim sırada önümdeki arkadaş benim ismimi çekti. Çok mutluyum ve sevinçliyim. İş hayatımda da başarılı olacağıma inanıyorum. Ailemle paylaştım onlar da çok mutlu oldular" diye konuştu. - KARABÜK