KARDEMİR'e verimlilik proje ödülü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "2019 Yılı Verimlilik Ödülleri"nde, "Büyük Ölçekli İşletme Sürdürülebilir Üretim" kategorisinde projesiyle birincilik ödülüne layık görüldüklerini bildirdi.

Soykan, AA muhabirine yapığı açıklamada, işletmelerde verimlilik artışını desteklemeyi, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan ödüllerin, Ankara KOSGEB İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından kendisine takdim edildiğini anlattı.

"Hammadde Yerlileştirme ve Sürdürülebilir Üretim Performanslarının Artırılması" projesiyle ödüle layık görüldüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine yönelik gayretlerimiz, bize bu anlamlı ödülü kazandırdı. KARDEMİR'de bir taraftan üretim kapasitelerimizi artırırken, diğer yandan ürün çeşitliliğimizi katma değerli yüksek ileri teknoloji ürünlerle artırıyoruz. Ama asıl olan tüm üretim proseslerinde verimlilikleri artırmak, minimum maliyetlerle maksimum verimleri yakalamaktır. Eğer işletmelerimizi verimli çalıştıramazsak, rekabetin en keskin olduğu sektörlerden biri olan demir çelik sektöründe, rekabet edemez ve pazarda yer alamazsınız."