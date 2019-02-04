Kardemir'e Yeni Genel Müdür
1 saat önce
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Hüseyin Soykan'ın genel müdür olarak atandığını duyurdu.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Hüseyin Soykan'ın genel müdür olarak atandığını duyurdu.
Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Hüseyin Soykan'ın genel müdür olarak atandığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, "Şirketimiz Yatırımlar Koordinatörü Mansur Yeke'ye verilen genel müdürlük vekaletinin kaldırılarak yatırımlar koordinatörlüğü görevine devam etmesine, şirketimiz genel müdürlük görevine Dr. Hüseyin Soykan'ın, şirketimiz işletmeler koordinatörlüğü görevine Hasan Akbulut'un atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: AA
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