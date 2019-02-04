Son Dakika Haberleri: Kardemir'e Yeni Genel Müdür

Kardemir'e Yeni Genel Müdür

1 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Hüseyin Soykan'ın genel müdür olarak atandığını duyurdu.

Kardemir'e Yeni Genel Müdür, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Hüseyin Soykan'ın genel müdür olarak atandığını duyurdu.

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Hüseyin Soykan'ın genel müdür olarak atandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Şirketimiz Yatırımlar Koordinatörü Mansur Yeke'ye verilen genel müdürlük vekaletinin kaldırılarak yatırımlar koordinatörlüğü görevine devam etmesine, şirketimiz genel müdürlük görevine Dr. Hüseyin Soykan'ın, şirketimiz işletmeler koordinatörlüğü görevine Hasan Akbulut'un atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Karabük, CEO, Ekonomi
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