Son Dakika Haberleri: Kardemir'e Ziyaret

Kardemir'e Ziyaret

15 dakika önce

Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve yönetimi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan'ı ziyaret etti.

Kardemir'e Ziyaret, System.String[]
Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve yönetimi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan'ı ziyaret etti.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Ekinci ve dernek yönetiminin, kurumun 82 yıllık kuruluş ve gelişim öyküsünün anlatıldığı tarihi tanıtım filmini izlediği belirtilerek, daha sonra şirketin sektördeki faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Soykan ile görüş alışverişinde bulunan Ekinci'nin, görüşmenin ardından teknik geziye de katılarak üretim proseslerini yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, KARDEMİR'in Türk demir çelik sektörünün beşiği olduğunu belirtti.

Ekinci, tüm sektör temsilcilerinin KARDEMİR'in bu potansiyelinden yararlandığını ifade ederek, buranın çelikçilerin eğitim yeri olduğunu kaydetti.

Soykan da Ekinci ve yönetimine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Namık Ekinci, Ekinci, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]