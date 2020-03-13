KARDEMİR, elektrotluk filmaşin piyasasına girdi

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimlerini artırmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada elektrotluk ve kaynak teli imalatlarında kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal üretimlerinin de başarı ile gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 3,3 Milyon tonluk pazar büyüklüğüne sahip olan kangal çelik piyasasında elektrot ve kaynak teli imalatına uygun S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal çeliğin yüzde 5 kullanım payı bulunduğu ve gerçekleştirilen üretimlerin ilk ticari satışının da yapıldığı belirtildi.



Yapılan yeni üretimle ilgili değerlendirmelerde bulunan KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, şirketin sahip olduğu ürün yelpazesi ile sektörde Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığını söyledi.



Soykan, "Yönetim Kurulumuzun vizyoner yaklaşımı ve artan üretim kapasitelerimizi katma değeri yüksek ürünlere kaydırma stratejimizin bir sonucu olarak aynı anda demiryolu rayı, demiryolu tekeri, inşaat çeliği, hafif ve ağır profil, dar platina, ince ve kalın kangal üretimini yapabilen, bu ürünleri yeni çelik kaliteleri ile farklı sektörlerin kullanımına sunabilen ve böylelikle hem ithal ikamesi sağlayan hem de sektördeki rekabet gücünü her geçen gün artıran bir şirketiz. Elektrot ve kaynak teli imalatına uygun kangal üretimlerimizde bu kapsamda ürün gamına eklenen yeni bir çelik kalitesi olmuştur. İthalatın da olduğu bu alanda, tüketicilere cevherden üretilen kaliteli filmaşinlerimizi tedarik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünler, aynı zamanda şirketimizin mali ve teknik sürdürülebilirliği açısından da önemli "dedi.



Soykan açıklamasında, birçok sektöre hitap eden Çubuk Kangal üretim tesislerinde 5,5 - 25 mm çap aralığında kangal, 20- 56 mm çap aralığında kalın kangal, 20-100 mm çap aralığında yuvarlak çubuk (SBQ) üretimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek otomotivin yanı sıra makine imalat ve inşaat sektöründe de kullanılan otomat çelikleri ile 17MnB3, 20MnB4, 30MnB4, 41Cr4 gibi çelik kalitelerinin ve sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan 1070, 1073, 1075 ve 1080 çelik kalitelerinin üretimine yönelik çalışmaların ise devam ettiğini kaydetti.



Katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimine yönelik daha öncede Çubuk Kangal Tesislerinde üretimini yaptığı somun ve ray klipsi imalatına uygun çelik kaliteleri ile aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullanılan 42CrMo4 (4140) kalite çelikleri, inşaat sanayiinde kullanılan 1082 PC Wire kangal ve B420C kalitelerindeki nervürlü kangal çelikler ile bağlantı elemanları yapımında kullanılan 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çelikleri ve süspansiyon yaylarının yapımında kullanılan 54SiCr6 kalite yüksek karbonlu çelikleri ticari pazara sunan KARDEMİR, son olarak Ray Profil Tesislerinde 205-405mm genişlik, 20-80 mm kalınlık aralığında ve 72 m boya kadar dar platina üretimi gerçekleştirmişti. - KARABÜK