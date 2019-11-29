Son Dakika Haberleri: KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, Bakan Kurum'a çevre yatırımlarını anlattı
Son Dakika Ekonomi KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, Bakan Kurum'a çevre yatırımlarını anlattı - Son Dakika Ekonomi

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, Bakan Kurum'a çevre yatırımlarını anlattı

6 saat önce

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Kardemir'in çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, Bakan Kurum'a çevre yatırımlarını anlattı, System.String[]

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Kardemir'in çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.


İstanbul'da düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile bir araya gelerek Kardemir'in çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.


İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı öncesinde KARDEMİR standını ziyaret eden Bakan Kurum'a çevre yatırımları ile ilgili bilgiler veren Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan, şirketin geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu plan kapsamındaki tüm çevre yatırımlarının tamamlandığını ve Mart ayından itibaren Bakanlığa online veri akışının gerçekleştiğini söyledi.


KARDEMİR'in kurulduğu 1937'den itibaren ülke için güzel işler yaptığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kardemir ülkemizin medar-ı iftiharı bir kuruluş. Önemli yatırımlar yapıyor. Karabüklü hemşehrilerime ve tüm KARDEMİR ekibine selamlarımı gönderiyorum" dedi.


Türkiye'nin 2023 vizyonu ve gelecek stratejilerinin tartışıldığı zirvede Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Savunma Sanayii, KARDEMİR Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Furkan Ünal ise İhracat konulu panellerde konuşmacı olarak yer aldı. - KARABÜK

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:02:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, Bakan Kurum'a çevre yatırımlarını anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]