KARDEMİR Genel Müdürü Soykan:

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Türkiye ve bölge ülkeler arasında tek ray üreticisi haline gelen kurumun otomotiv ve savunma sanayi için üretim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Fabrikadan emekli olan çalışanlar, KARDEMİR ile Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanlığı tarafından organize edilen "KARDEMİR'in Çınarları Vefa Günü" etkinliğinde bir araya geldi.

Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki programda, emeklilerin çalıştığı yıllara ait anıları ve röportajlardan derlenen "Çınarlardan Sesler" isimli videolar izletildi.

Soykan, burada yaptığı konuşmada, çok anlamlı ve özel bir günde olduklarını belirtti.

KARDEMİR'in 2 milyar doların üzerindeki yatırımla üretim ve kapasiteyi artırdığını aktaran Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007'de açılışını gerçekleştirdiği Ray-Profil Haddehanesi ile Türkiye ve bölge ülkeler arasında tek ray üreticisi haline geldiklerini anımsattı.

Soykan, bu yıl tamamlanan Demiryolu Teker Fabrikası ile bu alanda da dünyanın sayılı üreticileri arasına girdiklerini anlatarak, bu büyük gelişimde çalışanların yanı sıra geçmişte KARDEMİR için alın ve akıl teri dökenlerin de payının büyük olduğunu bildiklerini ifade etti.

2021 yılında üretime alınması planlanan 6. yüksek fırınla birlikte KARDEMİR'in hedeflediği 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacağına değinen Soykan, bu kapasiteyle dünyanın en büyük ilk 100 çelik üreticisi arasına gireceklerini kaydetti.

Soykan, KARDEMİR'in 1995 ve 2002 yıllarında kapatılma ile karşı karşıya gelerek her türlü zorluğu yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"KARDEMİR 20 yıl sonra dünyanın ilk 100 çelik üreticisinden biri haline geliyor. Otomotiv ve savunma sanayi için çelik üretmeye çalışıyoruz. Nasıl 1940'lı, 1950'li yıllarda Fırat'ın üstündeki köprüyü, TRT kulesini yapan bir KARDEMİR varsa, bugün de savunma ve otomotiv sanayine çelik üretmeye çalışan bir KARDEMİR var. KARDEMİR büyüdükçe çalışan sayısı artacak, çalışanlar daha iyi şartlarda yaşayacak, şehrimize katkımız daha fazla olacak. Farklı ürünler üretmeliyiz. Tonu 450 dolar olan inşaat demiri değil, tonu bin dolar, iki bin dolar olan ürünler üretmeliyiz. Aynı tonajda gelirimizi 2 katına çıkartmalıyız. Biz bunun için uğraşıyoruz."