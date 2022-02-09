Üye Girişi
KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi - Son Dakika

KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi

09.02.2022 10:00
KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) heyeti, Zonguldak'taki rödovanslı sahalarda incelemelerde bulundu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) heyeti, Zonguldak'taki rödovanslı sahalarda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Oflaz ve beraberindeki 7 kişilik ekip, rödovanslı kömür üretim sahalarını ziyaret etti.

Saha işletmecilerinin eşlik ettiği ziyarette sahalardaki üretim ocakları, ocakların kapasitesi, üretilen kömürlerin özellikleri ve kalitesi, cevher zenginleştirme tesislerinin (lavuar) teknoloji ve kapasiteleri incelendi.

KARDEMİR yetkilileri, daha sonra bu işletmelerde üretilen kömürlerden numuneler aldı.

Metin Demir, KARDEMİR yönetiminin teknik ekibiyle rödovanslı sahaların çalışma sistemlerini ve koşullarını yerinde gördüklerini ifade etti.

Heyetin, rödavanslı saha işletmelerinden olumlu izlenimlerle ayrıldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İlimizdeki rödovanslı saha işletmeleri, ürettikleri kömürü lavuar tesislerinde yıkama işlemine tabi tuttuktan sonra demir çelik sektörünün ihtiyacı yüksek kaliteli, düşük küllü kömür elde edebilmektedirler. KARDEMİR ve ERDEMİR'in ihtiyacı olan metalurjik kömürün Zonguldak'ta üretilen yerli kömürden karşılanması gerekliliğini, düzenlediğimiz toplantı ve görüşmelerde sürekli dile getirmekteyiz. İlimizin ekonomisi ve istihdamı için çok faydalı olacağına inanmaktayım."

KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi
KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi
KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi

YORUMLAR
500

Metin Demir, Zonguldak, Karabük, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
09:29 Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı
09:28 Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:12:16. #1.11#
SON DAKİKA: KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement