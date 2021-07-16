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KARDEMİR ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

KARDEMİR ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

16.07.2021 19:34
KARDEMİR ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Açılacak İkili Mesleki Eğitim Uygulamasına" ilişkin protokol imzalandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Açılacak İkili Mesleki Eğitim Uygulamasına" ilişkin protokol imzalandı.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş arasında imzalanan protokol kapsamında en az ortaokulu bitirmiş öğrencilere ikili mesleki eğitim programları uygulanacak.

Protokol ile öğrencilere sanayi için ihtiyaç duyulan meslek alanlarında eğitim vermek, istihdam için gerekli bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilerek uluslararası standartlara, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi amaçlanıyor.

Demir Çelik Endüstrisine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla yapılacak mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği protokol ile metal teknolojisi alanında kaynak dalı ve elektrik-elektronik teknolojisi alanında endüstriyel bakım-onarım dalında ikili mesleki eğitim programları uygulanacak.

Her iki alanda birer sınıf ve toplam 30 öğrenci olarak açılacak programlarda öncelikle ortaokul mezunlarına yer verilecek.

Ön kaydı alınan öğrenciler mülakat ve beceri sınavlarının ardından belirlenecek ve 2 gün okulda, 3 gün KARDEMİR'de mesleki eğitime alınacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve gençlerin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer, Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde açıklanan hedeflerle daha da artırılmıştır. İlimizin mesleki eğitimdeki kalitesini artırmak ve mesleki eğitim öğrencilerimizin nitelikli ve gelişime açık bir birey olarak yetiştirilmesini sağlamak en önemli görevlerimizdendir." dedi.

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket ettiklerinden bahseden Akbaş, şunları kaydetti:

"Bugün KARDEMİR ile imzalanan işbirliği protokolü ile metal teknolojisi ve elektrik-elektronik teknolojisi alanında belirlenecek 30 öğrenci için ikili mesleki eğitim programı uygulanacaktır. Öğrencilerin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerini artırmayı hedefleyen protokol ile gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda ciddi adım atmış bulunuyoruz. Öğrencilerimize bu fırsatı veren KARDEMİR yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum."

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Karabük, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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