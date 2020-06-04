KARDEMİR ile MÜSİAD arasında online eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında düzenlenen online imza töreniyle eğitim alanında iş birliği yapıldı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Akademi Online Eğitim platformunun kurumsal ilk üyesi olan KARDEMİR, bundan önce kendi bünyesinde de çalışanları için çevrimiçi eğitim çalışmalarını başlattı.

KARDEMİR, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde birçok toplantı ve buluşmaları kameralı platformlar üzerinden gerçekleştirdi.

Protokol, KARDEMİR adına Genel Müdür Hüseyin Soykan, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Eğitim Müdürü Burcu Öztürk, MÜSİAD adına ise Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Bostan ve Akademi Başkanı Abdullah Uzun tarafından imzalandı.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kurumsal önem arz eden çalışmalarını gün geçtikçe artıran ve bu alanda yatırımlarını güçlendiren KARDEMİR, eğitim alanında da gerçekleştirdiği bu girişimle çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı.

Online eğitim kapsamında, KARDEMİR çalışanları MÜSİAD Akademiden çevrimiçi kişisel ve mesleki gelişim gibi konuları içeren 13 bine yakın video-eğitimden 15 ay süresince

faydalanabilecek.

Genel Müdür Soykan, online toplantıda yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in çelik üretimindeki kalitesini ve miktarını her geçen gün artırmayı hedeflediğini ve bu tür çalışmaların da bu hedefler yolunda önemli basamaklar olduğunu ifade etti.

MÜSİAD Akademi Başkanı Uzun da online eğitimler sayesinde Türkiye'nin tüm şehirlerine eşit şartlarda eğitim imkanı sunabildiklerini kaydetti.