KARDEMİR'in bağımsız üyelerinden CHP'li Aksoy'un açıklamalarına tepki - Son Dakika

KARDEMİR'in bağımsız üyelerinden CHP'li Aksoy'un açıklamalarına tepki

KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ömer Faruk Öz, Bülent Gedikli ve Mehmet Erdoğan, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un "Kardemir'e atanan bağımsız üyelerin aileler arasındaki husumetten istifade ederek, Kardemir ve Karabük'ten ziyade kendi çıkarları için çalışmaktadır"...

KARDEMİR'in bağımsız üyelerinden CHP'li Aksoy'un açıklamalarına tepki, System.String[]

KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ömer Faruk Öz, Bülent Gedikli ve Mehmet Erdoğan, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un  "Kardemir'e atanan bağımsız üyelerin aileler arasındaki husumetten istifade ederek, Kardemir ve Karabük'ten ziyade kendi çıkarları için çalışmaktadır" sözlerine tepki göstererek, açıklamasının iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu bildirdi.

KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ömer Faruk Öz, Bülent Gedikli ve Mehmet Erdoğan, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, TBMM'de yaptığı konuşma üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Aksoy'un sözlerine tepki gösterilerek, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, geçmiş dönem AK Parti Milletvekili olduğumuzdan bahisle "Kardemir'e atanan bağımsız üyelerin aileler arasındaki husumetten istifade ederek, Kardemir ve Karabük'ten ziyade kendi çıkarları için çalışmaktadır" demiş ve Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir'in son 20 yılda ilk kez bir çeyrekte zarar açıkladığı şeklinde iftiralarla dolu ve bir milletvekili haysiyetine yaraşmayacak açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle ifade edelim ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli stratejik ürünlerin üretimi ve hedefleri doğrultusunda bağımsız  üyeler olarak seçildiğimiz günden bu yana ilgili mevzuat çerçevesinde görevimizi bihakkın yerine getirme gayreti içinde olduk. Ülkemiz ağır sanayisinin öncü ve köklü kuruluşu Kardemir A.Ş.  yüzde 100 halka açık bir şirket olup faaliyetlerini SPK ve TTK mevzuatı çerçevesinde yürütmektedir. Bu yönüyle borsaya kote olan Kardemir A.Ş. hakkındaki aslı astarı olmayan görüşlerin pay sahiplerine etkisi bakımından hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiği açıktır."'TAMAMEN GERÇEK DIŞI'  Aksoy'un, Kardemir'in ilk defa zarar açıkladığı ifadesinin gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "CHP milletvekilinin 20 yıldır ilk kez 3 aylık bilançoda zarar açıkladığı ifadesi tamamen gerçek dışıdır. Sadece 2010 yılından bu yana 41 çeyrekte ilgili finansal tabloların 11'inde zarar açıklanmıştır. Daha detay bilgi vermek gerekirse 2015 yılında açıklaması yapılan 4 çeyrek ve müteakiben 2016 yılının ilk çeyrek açıklamasında peş peşe 5 dönem zarar açıklanmıştır. Bir milletvekilinin birilerinin şahsi hesap ve emellerine hizmet edecek şekilde kurgulanan bu kadar asılsız ve cahilane bir açıklama yapması ya tecrübesizliğinden ya da CHP zihniyetinin her zaman yaptığı iftira siyasetinden kaynaklanmaktadır. Kardemir A.Ş.'de kararlar 11 yönetim kurulu üyesinin kararıyla alınmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tek başına hiçbir konuda karar alma yetkisi ve çoğunluğu yoktur. Kardemir Yönetim Kurulu üyeleri ve Karabük kamuoyunda çok iyi bilinmektedir ki, Kardemir'in menfaatine olacak birçok projenin yönetim  kurulu gündemine alınması, hızlandırılması ve karara bağlanması noktasında, bağımsız  yönetim kurulu üyelerinin önemli katkıları ve girişimleri olmuştur. Şöyle ki; 4 Kasım 2019 günü Kardemir'deki bir açılışta kürsüden, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, "4 tane Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin hiçbiri çelik sektöründen değil, ama inanın sanki 50 yıldır çelikçi gibi bize destek verdiler, bizim önümüzü açtılar, bize bu yatırımlarda kararlı davrandılar"  demiştir. Aynı şekilde, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, Kardemir'e katkılarıyla alakalı kamuoyuna açıklamaları olmuştur."'İDDİASI İFTİRA VE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE'CHP milletvekilinin açıklamalarının iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Bu bakımdan hiçbir somut delile dayanmadan "Bağımsız Üyelerin hissedar aileler arasındaki husumetten istifade ederek Kardemir ve Karabük'ten ziyade kendi çıkarları için çalışmakta oldukları" iddiası iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde de değerlendirilemez. CHP Milletvekilini, soyut ve imalı konuşmak yerine, açık delillerle ve somut verilerle konuşmaya davet ediyoruz. Kardemir A.Ş.'nin, bağlı kurumlarının ve pay sahiplerinin menfaatinin korunması ile kişisel haklarımıza yapılan saldırı hakkında bahis konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli hukuki adımların gerek tarafımızca gerekse de Kardemir A.Ş. Yönetimince atılacağının bilinmesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."


Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Cumhuriyet Halk Partisi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDEMİR'in bağımsız üyelerinden CHP'li Aksoy'un açıklamalarına tepki - Son Dakika

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