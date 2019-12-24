Kardemir'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'tan Bulgaristan'da fabrika yatırımı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kardemir'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'tan Bulgaristan'da fabrika yatırımı - Son Dakika Ekonomi

Kardemir'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'tan Bulgaristan'da fabrika yatırımı

7 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK), Bulgaristan'da bir geri dönüşüm tesisi kuracak.

Kardemir'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'tan Bulgaristan'da fabrika yatırımı, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK), Bulgaristan'da bir geri dönüşüm tesisi kuracak.

Kardemir'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük makine ve döküm fabrikalarını bünyesinde barındıran ve sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesiyle sektöründe Türkiye'nin lider kuruluşları arasında yer alan şirketin bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'ın Bulgaristan'da bir geri dönüşüm tesisi yapacağı ve bunun için Harmonee 2012 isimli yatırım şirketiyle anahtar teslim sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

İmzalanan sözleşmeyle Avrupa'daki diğer faaliyetlerini de yürütmek üzere KARDÖKMAK'ın ilk yurt dışı şubesini de Bulgaristan'da açtığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen KARDÖKMAK Müdürü Murat Canbaz, anlaşmanın bir ilk adım olduğunu ve şirketin bundan sonraki süreçte benzer fabrika kurumları konusunda Avrupa'da daha aktif rol üstleneceğini ifade etti.

"30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

Bir Kardemir kuruluşu olan KARDÖKMAK'ın çimento, gübre fabrikaları, kağıt sanayi, alçı fabrikaları, bakır işletmeleri gibi döner fırınlı tesisler başta olmak üzere demir çelik fabrikaları ve enerji santralleri gibi birçok sektöre yedek parça temin ettiğine ve bu alanda Türkiye'nin en büyük tonajlı döküm ve talaşlı imalat kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Canbaz, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine daha fazla katma değer kazandırmak amacıyla şirket olarak son yıllarda ihracata daha fazla ağırlık verdik. Hem makine parkurumuza hem de mühendislik altyapımıza önemli yatırımlar yaptık. Geçtiğimiz aylarda Alman çelik devi Thyssenkrupp ile de uzun vadeli tedarikçi anlaşması imzaladık. Halen 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ana şirketimiz Kardemir'in Cumhuriyetin 100. yıl vizyonuna uygun olarak biz de gerek fabrika kurumları gerekse parça tedarikiyle bu sayıyı ikiye katlayacağız."

Bulgaristan, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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