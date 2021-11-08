KARDEMİR'in kapatılmasına karşı eylemlerin yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 8 Kasım 1994'te kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı.

Sendikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR merkez yemekhanesinde açılan sergide, 8 Kasım 1994'te dönemin hükümeti tarafından kapatılma kararı alınan KARDEMİR'in kapatılmaması için verilen mücadele ile ilgili o tarihte yaşanan eylemler ve diğer tüm süreçlerin fotoğrafları işçilerin gezisine açıldı.

Serginin açılışını yapan Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, şube yönetim kurulu ve temsilcileri ile sergiyi gezdi.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ın da gezdiği sergi 4 gün açık kalacak.

"8 Kasım emeğin ve alın terinin nefsi müdafaa günüdür"

Bu arada Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel de KARDEMİR'in 8 Kasım 1994'te kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Akyel mesajında, 8 Kasım 1994'ün bir şehrin, bir yörenin topyekun ekmeğine, işine, aşına, fabrikasına ve geleceğine sahip çıktığı gün olduğunu vurguladı.

8 Kasım'ın emeğin ve alın terinin nefsi müdafaa günü olduğunu belirten Akyel, "8 Kasım sofradaki ekmeğin, çocukların yüzündeki tebessümün geleceğe taşınma günüdür. Başta unutulmaz Genel Başkanımız Metin Türker olmak üzere, mücadele ateşini yakanları, destek verenleri, saygıyla, minnetle anıyoruz. Emeğin, ekmeğin, alın terinin, Karabük'ün mücadele günü 8 Kasım unutulmasın, hep yaşasın." ifadelerini kullandı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz da yayımladığı mesajında direnişin gerçekte emeğe, alın terine ve insan onuruna sahip çıkmanın destanı olduğunu kaydetti.