Son Dakika Haberleri: Kardemir'in Raylı Sistem Çalışmalarına "Tam Not"

Kardemir'in Raylı Sistem Çalışmalarına "Tam Not"

40 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), fabrikanın raylı sistem yatırımlarını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinden "tam not" aldıklarını bildirdi.

Kardemir'in Raylı Sistem Çalışmalarına
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), fabrikanın raylı sistem yatırımlarını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinden "tam not" aldıklarını bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geniş kapsamlı bir heyetin bugün fabrikanın raylı sistemlere yönelik üretimleri ve yatırımlarını incelediği belirtildi.

İki kurum arasındaki iş birliğinin arttırılması amaçlanan ziyarette, konuk heyetin KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve şirket yetkilileriyle bir araya geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, KARDEMİR'in başta hızlı tren ve yüksek hızlı tren olmak üzere konvansiyonel yeni hatlar, metro ve tramvay hatları için demiryolu rayı üretimleri ile yük trenleri, yolcu trenleri, yüksek hızlı trenler, hafif raylı sistemler ve lokomotiflere yönelik demiryolu tekeri üretimleri ve KARDEMİR ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki iş birlikleri ele alındı. Toplantı sonrası düzenlenen teknik gezide ray ve demiryolu tekeri üretim proseslerini de yerinde inceleyen heyet, KARDEMİR'in raylı sistemlere yönelik üretim kabiliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek ayrıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:25 Kaynak: AA

Karabük, Ekonomi
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