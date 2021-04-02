Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı - Son Dakika

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı

02.04.2021 14:27
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'nin temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü nedeniyle kent meydanında program düzenlendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'nin temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü nedeniyle kent meydanında program düzenlendi.

Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyaz Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program Atatürk Anıtı'nın önünde çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, 84 yıl önce 3 Nisan 1937'de, yeni kurulmuş olan Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabilmek, sanayisini kurabilmek ve muasır medeniyet seviyesine ulaşma yarışında yerini alabilmek için bir hamle yaptığını belirterek, "Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Karabük'te sadece bir fabrikanın temelleri değil, bugün ülkemizi ayakta tutan tüm sanayi tesislerinin de temelleri atılmış oldu" dedi.

Gürel, KARDEMİR'in "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını elinde tutuyor olmasının, sektörde kuruluşundan itibaren ülke demir çelik sektörü için bir okul işlevi görüyor olması, yenilenen teknolojisiyle yine topraktan demir ve çelik üretiyor olmasının, inşaat demirinden demiryolu rayına, profilden lokomotif tekerine, gübreden kok kömürüne kadar ülkenin ve dünyanın her yerinde Karabük mührünü vuruyor olmasının övünç ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Atalardan yadigar bir fabrikanın bayrağını yukarılara taşımak için çalıştıklarını aktaran Utkanlar ise şu ifadelere yer verdi: "Arkadan gelen nesillere sağlam bir eser bırakmak istiyoruz. Bugünlere kadar gelen bu güzel fabrika sadece bir cumhuriyet kenti olan Karabük'ü yaratmadı. Aynı zamanda Türkiye'de demir çelik sanayinin temelini de oluşturdu. 1937'de bir fidan olarak dikildi. Bugün Türkiye'de dünya yedincisi ve Avrupa birincisi konumuna gelen bir demir çelik sanayimiz varsa bunun kökü Karabük'ten fışkırmıştır. Bunu tüm Türkiye bilir."

Konuşmaların ardından il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Vali Gürel ve beraberindeki protokol tarafından verilmesinin ardından program sona erdi. - KARABÜK

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı

Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Marşı, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının 84. Yılı - Son Dakika


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