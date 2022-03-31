KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ile Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "2. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu" ve "2. Uluslararası 3 Nisan FENOFEM Sanal Sanayi Fuarı" başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Vali Fuat Gürel, 3 Nisan 1937 yılında ülkenin ilk ağır sanayisi olan demir ve çelik fabrikalarının temellerinin atıldığını, 13 haneli Karabük köyünden bugün yaklaşık 300 bin nüfuslu bir kentin doğduğunu söyledi.

Gürel, bu nedenle 3 Nisan tarihinin hem Karabük hem de ülke açısından önemli olduğunu belirterek, "3 Nisan'da ülkede sanayi hamlesi başladı. 3 Nisan tarihinin ülkemizde Sanayi Günü olarak kutlanması görüşündeyiz ve bu nedenle çeşitli girişimlerde bulunduk. 3 Nisan'ın Sanayi Günü olarak ilan edilmesi kentimiz adında da bir gurur vesilesi olur." diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da üniversite olarak raylı sistemler ve demir çelik alanında sempozyumlar yaptıklarını, bunların tarihlerini de 3 Nisan'a denk getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Polat, 3 Nisan tarihinin önem arz ettiğini dile getirerek, demir ve çelik fabrikasının yapılmasıyla bir kent doğduğunu, KBÜ gibi hızla büyüyen bir üniversiteye sahip olunduğunu anlattı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Mehmet Mescier ise 3 Nisan'ın ülke için önemli olduğunu vurgulayarak, bu tarihin Sanayi Günü olarak kutlanması konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi.

ExpoFENOFEM fuar açılışı ile devam eden ve üç gün sürecek sempozyuma, 10 ülkeden 100 bildiri ile 150 bilim insanının direkt veya dolaylı katılım sağlandığı ifade edildi.

Etkinlikte ayrıca, Gürel, Polat, Mescier, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ve diğer protokol üyeleri tarafından Dış Ticaret Elçileri Uyum Programı kapsamında kurs gören üyelere sertifikaları verildi.