Kardemir'in Temellerinin Atılması ve Karabük'ün Kuruluşunun 82. Yıl Dönümü

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş'nin (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş'nin (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü törenlerle kutlandı.



Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 82. Yıl dönümü dolayısıyla Kent Meydanı Atatürk Anıtında tören düzenlendi. Tören komitesi adına Karabük Valisi Sayın Fuat Gürel tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, KARDEMİR işçileri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler ve kompozisyonlar okundu.



Törende konuşan KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan 2018 yılında, 2 Milyon 413 Bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu üretim, KARDEMİR'in artık dünya ölçeğinde üretim yapan kuruluşlar arasında olduğunun bir göstergesi. Rekabetin çok keskin olduğu bu sektörde, sadece üretimlerinizi artırmak tabi ki yeterli değil. Ürün çeşitliliği sağlamanız lazım ve bunu yaparken de herkesin ürettiğini değil, üretilmeyeni üreterek farkındalık oluşturmanız gerek" dedi.



"Demiryolu Tekeri Üretim Tesisinde 700 Milyon TL harcama yapıldı"



Soykan, Cumhuriyetin 100. yıl hedeflerinden birisi de milli savunma sanayinin kurulması olduğunu ifade ederek "Son yıllarda yapılan çalışmalar ile savunma sanayiinde ki yerlilik oranları yüzde 65'lerin üzerine çıkmıştır. Türk çelik sektörünün mihenk taşı KARDEMİR olarak, bu büyük hedefin dışında kalmak istemiyoruz, kalamayız. Bu amaçla, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu çelik kalitelerinin üretilebilmesine yönelik şirketimizde bir çalışma grubu oluşturduk. Savunma Sanayi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler geliştirilmesi için bir çalışma başlattık. Yine geçtiğimiz yıl ülkemizin stratejik yatırımları arasında yer alan Demiryolu Tekeri Üretim Tesisinde ilk ham teker üretimini gerçekleştirdik. Tamamen robotik olarak kurulan tesis için bugüne kadar yaklaşık 700 Milyon TL harcama yapıldı. Halen test üretimlerimiz devam ediyor ve bu yılın ikinci yarısında seri üretime geçmek istiyoruz" diye konuştu.



Hedeflerinin üretim kapasitesini 3,5 milyon tona çıkarılmak olduğunu kaydeden Soykan, "Bu amaçla Çelikhane bölgemizde yeni yatırımlara başladık. Bu yılsonunda tamamlanacak olan bu yatırımlarla, hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. 2018 yılı şirketimiz için çevre yatırımları yılı olmuştur. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve gerekse Karabük Belediyemize taahhütlerimiz doğrultusunda başladığımız çevre yatırımlarımızın tümü tamamlanmıştır. Çevre izni-lisansı alınması çalışmalarımızı ise başlatmış bulunmaktayız. Uzun soluklu bu çalışmalar neticesinde, artık şehrimizin gündeminden çevre kirliliği mefhumunu çıkarmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



"KARDEMİR 2023 vizyonu ismiyle yeni bir dijital dönüşüm projesi başlattık"



Türkiye'nin 2018 itibariyle dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'inci büyük çelik üreticisi konumunda olduğunu dile getiren Soykan şunları söyledi: "Bu büyük gelişimde, şüphesiz ki her Karabük'lünün emek ve alın teri vardır. Bunu başarabilmek için dünyadaki gelişimlerin gerisinde kalmamalıyız. Bugün Dünya'da ve Türkiye'de Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğu hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İnovatif süreçlerimizi hızlandırmak, tüm üretim hatlarımızı daha esnek hale getirmek, tüm beklentileri karşılayacak ürünler üretmek, üretirken en verimli ve sağlıklı şekilde üretmek zorundayız. Bunun için mühendislik ve programlama kabiliyetlerimizi geliştirmeliyiz. Bu amaçla KARDEMİR olarak Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl dönümü ve ülkemizin stratejileri ile uyumlu olması açısından KARDEMİR 2023 vizyonu ismiyle yeni bir dijital dönüşüm projesi başlattık. Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımlarımızı yenilemek için gerekli adımları attık. Proje için çalışma planı ve ekiplerini oluşturarak bu dijital dönüşümü gerçekleştireceğiz. Sözlerime burada son verirken 82. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyor, KARDEMİR ve Karabük'ün gelişimine 82 yıldır emek ve katkı verenlere bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum."



Karabük Valisi Fuat Gürel, "Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çok büyük bir dahi olarak, aslında bölgemizde Karabükümüzde kurulan fabrikanın hiçbir ham maddesi olmamasına rağmen 2. Dünya Savaşı öncesinde stratejik bir yer olarak seçilmesinde o dönemin yöneticilerinin çok büyük öngörüsü var. Bu da yeni bir şehrin ortaya çıkmasına sebep olmuş. KARDEMİR eşittir Karabük. Bazen KARDEMİR ile alakalı birtakım tartışmalar yaşanıyor. KARDEMİR bu bölgenin vazgeçilmez bir tesisidir, ülkemizin en önemli stratejik tesisidir. Bu şehir KARDEMİR ile var olmuş, KARDEMİR ile ileriye taşınacak. Şehrimizin ve KARDEMİR'in kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.



Protokol konuşmalarının ardından, tören il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin verilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

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