KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü - Son Dakika

KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü

34 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, 10 Eylül 1939 tarihinde KARDEMİR'de üretilen ilk Türk demiriyle başlayan çelik üretiminin, bugün Türkiye'yi dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci en büyük üreticisi konumuna taşıdığını bildirdi.

KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, 10 Eylül 1939 tarihinde KARDEMİR'de üretilen ilk Türk demiriyle başlayan çelik üretiminin, bugün Türkiye'yi dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci en büyük üreticisi konumuna taşıdığını bildirdi.

Soykan, temeli 3 Nisan 1937'de atılan şirketin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, KARDEMİR'in bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olduğunu bildirdi.

Hüseyin Soykan, şu ifadeleri kullandı:

"Özelleştirme sonrası geride kalan çeyrek asırda 2 milyar doların üzerinde yatırımın yapıldığı KARDEMİR'de, üretim kapasiteleri 500 bin tonlardan 2,5 milyon tonlara taşınmış, ray, kangal, demir yolu tekeri gibi katma değeri yüksek ürünlerle ürün yelpazesi genişletilmiştir.

KARDEMİR, raylı sistemler, otomotiv, savunma sanayi, makine-imalat sektörü gibi sektörlere farklı çelik kaliteleri sunabilen, gerçekleştirdiği enerji yatırımlarıyla tükettiği elektrik enerjisinin büyük bir kısmını kendisi üretebilen, 150 milyon doların üzerindeki çevre yatırımı ve milyonlarca liralık sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren, tüm bu yatırımlarla dünden daha güçlü, dünden daha rekabetçi, paydaşları için dünden daha çok değer oluşturan bir şirket haline gelmiştir."

KARDEMİR'in ray ve demir yolu tekeri üreten, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üreticilerinden biri olduğunu vurgulayan Soykan, şunları kaydetti:

"Kalın kangal ve ağır profilde Türkiye'nin tek üreticisidir. 2019 yılında Karabük'e kazandırdığı Ar-Ge merkezi ve oluşturulan çalışma gruplarıyla ülkemizin milli hamlelerine daha çok katkı sunmaya çalışmakta, Cumhuriyetimizin 100 yıl hedefleriyle uyumlu bir şekilde başlattığı dijital dönüşüm projesiyle daha hızlı, daha esnek ve daha dijital bir üretim ve yönetim yapısına doğru yol almaktadır. Kuracağımız 1 milyon ton kapasiteli yeni bir yüksek fırın ve çelikhane bölgesindeki yeni konverter yatırımıyla üretim kapasitelerimiz tüm üretim proseslerinde 3,5 milyon tona ulaşacaktır."

"Çelik sektörü en önemli ihracatçı sektörlerden biri"

Soykan, 10 Eylül 1939'da KARDEMİR'de üretilen ilk Türk demiriyle başlayan çelik üretiminin, bugün Türkiye'yi dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci en büyük üreticisi konumuna taşıdığına işaret ederek, çelik sektörünün Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bu gelişiminde Karabüklülerin emek ve alın terinin olduğunu belirten Soykan "Ulusal sanayileşme hamlemizin en önemli yapı taşı olarak KARDEMİR'in kurulmasının sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere temelini atan dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye, ülkemizin dört bir yanından gelerek KARDEMİR'in kurulmasına ve bugüne kadar yaşatılmasına emek ve alın terleriyle katkı veren herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atalarından aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için halen alın ve akıl teri döken tüm çalışanlarımızı da içtenlikle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Karabük, Avrupa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:18 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Paris'in devasa meyve-sebze hali morga dönüştürülüyor
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor         
21:23
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
21:06
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı         
20:36
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
FETÖ ile bağlantılı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı         
20:25
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı         
20:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim         
18:34
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!         
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 21:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]