KARDEMİR'in yeni genel müdürü Necdet Utkanlar oldu

Utkanlar'a başarılar dileyen Yolbulan, Türkiye 'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in kendisini yenileyerek ülkeye yerli ve milli alanda katkı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Yolbulan, demir çelik sektöründe yıllardır üst düzey görevlerde bulunan deneyimli ve donanımlı Utkanlar'ın başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir vekaleten yürütülen genel müdürlük görevine Necdet Utkanlar'ın getirildiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:31

Kaynak: AA

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