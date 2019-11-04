Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu
Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu

KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Yolbulan seçildi.

KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Yolbulan seçildi.

KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç yeniden aday olmadığı, seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yolbulan'ın getirildiği belirtildi.


Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine ise yeniden Ömer Faruk Öz'ün seçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkanlığı ve başkan vekilliği seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine Ömer Faruk Öz seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Erdoğan'ın, üyeliklere Murat Yolbulan, Talat Yılmaz ve Hüseyin Çağrı Güleç'in, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Burcay Yavuz'un atanmalarına karar verilmiştir."

Mustafa Yolbulan, Karabük, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor
Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:38:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]