Son Dakika Haberleri: Kardemir karabükspor: 4-0
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Kardemir karabükspor: 4-0

27 dakika önce

STAT: GaziHAKEMLER: Volkan Okur (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Mustafa Onur Özgenç (xxx)KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (xxx) - Recep (xx), Özgür İleri (xx) (Dk. 66 Ali Can x), Doğanay (xxx), Metincan (xxx), Berkay (xxx) (Dk. 56 İlyas x ), Harun (xx), Yusuf (xx) (Dk.

Kardemir karabükspor: 4-0, System.String[]

STAT: Gazi
HAKEMLER: Volkan Okur  (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Mustafa Onur Özgenç (xxx)
KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (xxx) - Recep (xx), Özgür İleri (xx) (Dk. 66 Ali Can x), Doğanay (xxx), Metincan (xxx), Berkay  (xxx) (Dk. 56 İlyas x ), Harun  (xx), Yusuf (xx) (Dk. 66 Ömer x), Faruk (xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Hakan (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) - Arda (x), Sezer (x), Emre (x) (Dk. 59 Doğukan x), Ömer (x) (Dk. 33  Oğuz x), Fatih Tultak (xx), Abdullah (xx), Cihan (xx), Fatih Kızılay (x) (Dk. 33 Barbaros x), Berk (x), Batuhan (x)
GOLLER: Dk.5, Dk.35 Metincan, Dk. 20 Özgür, Dk. 39 Faruk (Kastamonuspor 1966)
SARI KARTLAR: Mertcan (Kastamonuspor 1966) - Abdullah, Fatih, Berk, Cihan (Kardemir Karabükspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükpsor'u 4-0 mağlup etti.
5'nci dakikada  Kastamonuspor 1966 atağında, Doğanay'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Metincan ayağının içiyle uzak köşeye vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
20'nci dakikada  Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisine gelen topu Özgür Yılmaz kafa ile kale içine indirdi. Boş pozisyondaki Özgür İleri için topu ağlara göndermek zor olmadı: 2-0.
35'nci dakikada  Kastamonuspor 1966 atağında, Metincan şık çalımlarla ceza sahasına girdi, kaleci Halit ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0.
39'ncu dakikada  Kastamonuspor 1966'dan Yusuf ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleye gönderdiği şutu Abdullah eliyle engelledi. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan kaptan Faruk topu ağlarla buluşturdu: 4-0.
Karşılaşmada 4-0 Kastamonuspor 1966'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Kastamonu
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kastamonuspor, Mustafa Onur, Özgür İleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
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