Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Kardemir Karabükspor 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, düzenlenen törenle 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, düzenlenen törenle 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında yapılan sezon açılışında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada, 50 yıldır yanan ateşin sönmemesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Karabük halkıyla birlikte Kardemir Karabükspor'u daha güzel günlere taşımak için çalıştıklarını belirten Yüksel, "Yarım asırlık dev çınar, alın teri ve işçinin takımı Kardemir Karabükspor'un bu gününde bizimle birlikte olduğunuz için herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından Karademir Karabükspor, Kastamonuspor 1966 ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma Karabükspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Açılış törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Karabük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:21 Kaynak: AA
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