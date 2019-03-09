Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor - Afjet Afyonspor: 0-4

Kardemir Karabükspor - Afjet Afyonspor: 0-4

1 saat önce

STAT: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Baran Eraslan (xx), Kemal Mavi (xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (xx) - Arda (x), Berkay (x), Can (x), Fatih (x), Oğuz (x) (Dk. 63 Arif x), Hüseyin (x) (Dk. 46 Berk x), Emre (x), Toykan (x) (Dk.

Kardemir Karabükspor - Afjet Afyonspor: 0-4, System.String[]


STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Baran Eraslan (xx), Kemal Mavi (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (xx) - Arda (x), Berkay (x), Can (x), Fatih (x), Oğuz (x) (Dk. 63 Arif x), Hüseyin (x) (Dk. 46 Berk x), Emre (x), Toykan (x) (Dk. 53 Doğukan x), Ahmet (x), Batuhan (x)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx) - Uğur (xx) (Dk. 80 Türker), Gökhan (xx), Bayram (xx), İsmet (xx), Ersel (xx) (Dk. 63 Musa xx), Taşkın (xx), Mehmet Güven (xx) (Dk. 69 Metin xx), Nazmi (xxx), Taşkın (xx), Ajeti (xxx)

GOLLER: Dk. 4 (P) - Dk. 83 (P) Ajeti, Dk. 19 (KK) Berkay, Dk. 55 Nazmi (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Can, Berk, Arif (Kardemir Karabükspor) - Mehmet Güven, Taşkın, Ajeti (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Afjet Afyonspor'a 4-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Ajeti, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

19'uncu dakikada Aykut'un soldan ortasında Berkay ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

55'inci dakikada ceza sahasında Nazmi'nin vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3.

83'üncü dakikada Ajeti, Arif'in müdahalesi sonucu yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ajeti, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-4.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:03 Kaynak: DHA

Spor
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