Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti - Son Dakika Spor

Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti

6 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü basın sözcüsü Kerem Demir istifa ettiğini açıkladı.

Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü basın sözcüsü Kerem Demir istifa ettiğini açıkladı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak mücadele ettiklerini ama bazı şeylerin umdukları gibi olmadığını belirtti.

En son kongre kararı aldıklarını ama bir sonuç çıkmadığını kaydeden Demir, "Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ve iktisadi işletmede bulunan yönetim kurulu üyeliğimden ve basın sözcüsü görevimden gördüğüm lüzum üzerine bugün itibarıyla istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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