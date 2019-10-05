Son Dakika Haberleri: Kardemir karabükspor - bayburt özel idarespor: 0-2
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Kardemir karabükspor - bayburt özel idarespor: 0-2

1 saat önce

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk(xx), Mutlu Çiğdem(xx), Ramazan Ufuk Avdaş(xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat(x) – Arda(x), Tuğrul(x), Sezer(x), Abdullah(x), Berk(x)(Dk.62 Melih x), Cihan(x), Toykan(x)(Dk.67 Emre Eser x), Doğukan(x), Oğuz(x)(Dk.

Kardemir karabükspor - bayburt özel idarespor: 0-2, System.String[]

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk(xx), Mutlu Çiğdem(xx), Ramazan Ufuk Avdaş(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat(x) – Arda(x), Tuğrul(x), Sezer(x), Abdullah(x), Berk(x)(Dk.62 Melih x), Cihan(x), Toykan(x)(Dk.67 Emre Eser x), Doğukan(x), Oğuz(x)(Dk. 62 Barbaros x), Batuhan(x)
BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Alişan(xx) – Alper(xx), İsmet(xx), Ethem(xx), Muhammet(xx), Sinan(xx), Bilal(xx)(Dk. Okan), Azad(xx), Haydar(xx), Emre Şahin(xxx)(Dk.90 Yusuf), Tayyib(xxx)(Dk.86 Furkan) GOL: Dk.54 Tayyib (Bayburt Özel İdarespor)
SARI KART: Toykan, Arda(Kardemir Karabükspor) İsmet(Bayburt Özel İdarespor)
KIRMIZI KART: Abdullah(Kardemir Karabükspor)
GOLLER: Dk.54-85. Tayyib (Bayburt Özel İdarespor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında Bayburt Özel İdarespor'a 2-0 mağlup oldu.
54'üncü dakikada sağdan kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuran Tayyib, topu ağlarla buluşturdu.
70'inci dakikada Abdullah, rakibine yaptığı faul sonrası 2. sarı kart sonrada kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
85'inci dakikada Emre Şahin sağdan ortaladı. Tayyib'in vuruşunda top ağlara gitti.


Kardemir Karabükspor, Bayburt, Alişan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:43 Kaynak: DHA
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