Kardemir Karabükspor – Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Lütfullah Aslan(xx), Özcan Sultanoğlu(xx), Yakup Keçeci(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat(x) (Dk.34 Olcay(xx) – Ömer Faruk(xx), Fatih Tultak (x), Sezer(xx), Abdullah (xx), Berk (x) (Dk.73 Oğuz x), Emre Eser (xx), Cihan (xxx), Toykan (xx), Barbaros (xx)(Dk. 88 Melih), Batuhan Kurt (xxx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih Gülmez (x) – İzzet (xxx), Muhammet (xx), Emre Özkan (xx), Gökhan (xx), Batuhan Ayvaz (x) (Dk.70 Emrecan xxx), Erkan (x)( Dk.45+10 Emirhan xxx), Seyid (x) (Dk.46 Mustafa xx), Ozan (xxx), Oğuzhan (x), Celal (x)

GOL: Dk. 61 Batuhan Kurt, Dk. 80 Cihan (Kardemir Karabükspor) - Dk. 69 Emirhan, Dk. 76 Emrecan, Dk. 85 Ozan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KART: Berk, Emre Eser, Abdullah, Cihan, Oğuz (Kardemir Karabükspor) - Emre Özkan, İzzet, Gökhan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 3-2 mağlup oldu.

29'uncu dakikada sakatlanan kaleci Ferhat, saha kenarında bekleyen ambulansa taşındı. Ferhat, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

45+4'üncü dakikada orta sahada hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan Barbaros ile Erkan yerde kaldı. 2 futbolcuya da takımlarının sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Daha sonra 112 Acil ekipleri Erkan'ın başındaki kanamayı durdurmaya çalıştı. Erkan, başına dikiş atılmak için sahaya giren ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

61'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Batuhan Kurt'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 69'uncu dakikada Emirhan, defanstan seken topu gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

76'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

80'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Cihan'ın dönüp yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2.

85'inci dakikada İzzet soldan altıpasa doğru ortaladı. Ozan, gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-3.

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