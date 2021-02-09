Kardemir Karabükspor, bu sezon ilk galibiyetini aldı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Kardemir Karabükspor, bu sezonki ilk galibiyetini dün oynadığı Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup ederek elde etti.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından yarım asır önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig, 34 sezon 1. Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

2017-2018 sezonunda Süper Lig'e, bir sonraki sezon da 1. Lig'e veda eden ülkenin köklü kulüplerinden Karabükspor, 2019-2020 sezonunda ise 2. Lig'de tutunamadı ve TFF 3. Lig'e düştü.

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küme düşmeleri durdurmasıyla yeniden 2. Lig'de mücadele eden kırmızı-mavili ekip, ilk galibiyetini 22. haftada alabildi.

Ligin dibine demir atan Karabük ekibi, en son galibiyetini geçen yıl 24. haftada yine Elazığspor'u yenerek almıştı.

"Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz"

Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, 25 maçın sonunda galibiyet almalarının kendilerine moral olduğunu söyledi.

Adeta bir var olma mücadelesi içinde olduklarını belirten Yüksel, "Takım, 4 sezondur ekonomik sıkıntı çekiyor. Bizim dışımızda kimse destek olmuyor. Gencecik çocuklar bir kentin takımını taşımaya çalışıyor. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar bu takımı taşıyacağız. Kentin ileri gelenleri, iş adamları ve taraftarından bu takıma yeniden sahip çıkmalarını, destek olmalarını istiyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen galibiyetle yüzümüzü güldüren oyuncularıma ve teknik ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.