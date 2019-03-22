Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

59 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 2 Nisan Salı günü Adanaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 2 Nisan Salı günü Adanaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı-mavililer, milli maçlar nedeniyle verilen arada 2 Nisan Salı günü Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlık çalışmalarını Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım dayanıklılık ve pas çalışması yaptı. Antrenmanı Asbaşkanı Necati Kodoloğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Atilla Burgaz ve Amatör Futbol Şube Sorumlusu Ersin Büyüktepe de takip etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Spor
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