Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları
54 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, yarın sahasında oynayacağı Adanaspor
maçının hazırlıklarını tamamladı. Yaşar Kaptan
Cebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada maçla sona erdi.
İdmana, sakatlıkları bulunan Yusuf Akbulut
, Fatih
Tultak ve Ali Kemal Yılmaz
katılmadı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: AA
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