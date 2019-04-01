Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yaşar Kaptan Cebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.


Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada maçla sona erdi.


İdmana, sakatlıkları bulunan Yusuf Akbulut, Fatih Tultak ve Ali Kemal Yılmaz katılmadı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: AA

Yaşar Kaptan, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Spor
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