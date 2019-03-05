Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

18 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.

Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.


Sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut, idmana katılmadı.

Teknik direktör Taner Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları maça bütün taraftarları beklediklerini söyledi. Oyuncuların desteğe çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Öcal, puan alarak şanssızlıklarını kırmak istediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Spor
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