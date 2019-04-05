Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları

36 dakika önce

Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kardemir Karabükspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının yapıldığı iki saatlik idman, yarım sahada maç ile son buldu.

İdmana, sakatlıkları bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut, Fatih Tultak ve Ali Kemal Yılmaz katılmadı.

Kara yoluyla Bolu'ya hareket eden kafile, kalacağı otele yerleşerek Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı beklemeye başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Boluspor, Spor
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