Kardemir Karabükspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları
36 dakika önce
Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kardemir Karabükspor
, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor
maçı hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan
Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasının yapıldığı iki saatlik idman, yarım sahada maç ile son buldu.
İdmana, sakatlıkları bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut
, Fatih
Tultak ve Ali Kemal Yılmaz
katılmadı.
Kara yoluyla Bolu'ya hareket eden kafile, kalacağı otele yerleşerek Bolu Atatürk
Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı beklemeye başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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