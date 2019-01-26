Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Galibiyet Hesapları

Kardemir Karabükspor'da Galibiyet Hesapları

47 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, Hatayspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor'da Galibiyet Hesapları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, Hatayspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Hatayspor maçına takımın çok iyi hazırlandığını anlattı.

Futbolcuların her geçen hafta daha iyi olduklarını ve bunu futbollarına yansıttıklarını aktaran Yüksel, "Hatayspor ligin kaliteli ekiplerinden. Zor bir maç olacak. Kağıt üzerinde bu zorluk sadece bize görünse de bunun böyle olmadığını sahada herkes görecek. Hatayspor'u sahamızda, taraftarımızın önünde yenebiliriz. Artık şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Takım buna hazır." diye konuştu.

Takımın zor bir süreçten geçtiğine değinen Mehmet Yüksel, şunları kaydetti.

"Takım için savaşan Karabük'ün çocuklarına herkesin sahip çıkması lazım ama maalesef kimse sahip çıkmıyor. Kardemir Karabükspor, birkaç kişi ve taraftarların dışında kimsenin umurunda değil. Bu köklü kulübün yok olmasına kimlerin payı varsa tarih affetmeyecek. Onlar hep yaptıklarıyla anılacak. İnsanlar çocuklarına Karabükspor'dan ve geçmişteki başarılarından bahsederken bu insanları da anlatacak. Bizim içimiz rahat. Kurtarmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Her şeyimizi verdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Mehmet Yüksel, Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor
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