Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Görev Dağılımı Yapıldı

Kardemir Karabükspor'da Görev Dağılımı Yapıldı

35 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da yeni oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kardemir Karabükspor'da Görev Dağılımı Yapıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da yeni oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Asbaşkanlıklara Necati Kodoloğlu ve Serdal Acar, genel sekreterliğe Murat Aslan, mali sekreterliğe Erol Topcuoğlu, basın sözcülüğüne Kerem Demir ve Resul Akyol, amatör futbol şube sorumluluğuna Ersin Büyüktepe, salon sporları sorumluluğuna Recep Özdemir, profesyonel futbol şube sorumluluğuna Atilla Burgaz, tesisler ve idare sorumluluğuna Ahmet Çetin, yönetim kurulu üyeliklerine ise Köksal Yılmaz ve Alpaslan Kamil Yılmaz getirildi. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Murat Aslan, Kardemir Karabükspor, Güncel
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