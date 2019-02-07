Kardemir Karabükspor'da Hedef Galibiyet - Karabük

Kardemir Karabükspor
Teknik Direktörü Taner Öcal, Eskişehirspor
karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.
Öcal, Hasan Doğan
Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.
Kardemir Karabükspor'a devre arası transferin açılacağı umuduyla geldiklerini ifade eden Öcal, "Ancak maalesef açılmadı. Mehmet Yüksel
başkan yalnız kaldı, hiçbir destek görmedi. Fakat Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor
transferi açtı. Açınca da tabii aradaki makas da açıldı maalesef. Artık genç futbolcularımızla elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.
İyi çalıştıklarını, iyi futbol oynamaya başladıklarını aktaran Öcal, şunları kaydetti:
"Hatayspor
maçında üç kırmızı kartımız vardı. O da takım içerisindeki pas trafiğini sağlayan yerlerdi. Yusuf Akbulut
ile Cihan Aydın
döndü. İyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz iyi futbol ve onun yanında galip gelmek. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Takımlar ilk yarıya oranla daha da kuvvetlendi, transfer yaptılar, daha düzgün takım olmaya başladılar. Artık onlarla mücadele etmek zorundayız. Gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz. Futbolculara güveniyorum, en azından futbol anlamında güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah üç puan alan takım biz oluruz."
Eskişehirspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Taner Öcal yönetiminde sürdürdü.
Hasan Doğan Tesisleri'ndeki antrenmanda koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.