Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Hedef Galibiyet - Karabük

Kardemir Karabükspor'da Hedef Galibiyet - Karabük

1 saat önce

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Eskişehirspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor'da Hedef Galibiyet - Karabük, System.String[]
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Eskişehirspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Kardemir Karabükspor'a devre arası transferin açılacağı umuduyla geldiklerini ifade eden Öcal, "Ancak maalesef açılmadı. Mehmet Yüksel başkan yalnız kaldı, hiçbir destek görmedi. Fakat Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor transferi açtı. Açınca da tabii aradaki makas da açıldı maalesef. Artık genç futbolcularımızla elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İyi çalıştıklarını, iyi futbol oynamaya başladıklarını aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Hatayspor maçında üç kırmızı kartımız vardı. O da takım içerisindeki pas trafiğini sağlayan yerlerdi. Yusuf Akbulut ile Cihan Aydın döndü. İyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz iyi futbol ve onun yanında galip gelmek. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Takımlar ilk yarıya oranla daha da kuvvetlendi, transfer yaptılar, daha düzgün takım olmaya başladılar. Artık onlarla mücadele etmek zorundayız. Gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz. Futbolculara güveniyorum, en azından futbol anlamında güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah üç puan alan takım biz oluruz."

Eskişehirspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Taner Öcal yönetiminde sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'ndeki antrenmanda koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:26 Kaynak: AA

Futbol, Hasan Doğan, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aleksander Ceferin, Yeniden UEFA Başkanı Seçildi Cristiano Ronaldo'nun Annesi, Oğlunu Tecavüzle Suçlayan Kathryn Mayorga'ya Sert Çıktı

PFDK, Galatasaray'a Para Cezası Verdi Gaziantepspor 3. Lige Düşürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Hedef Galibiyet - Karabük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]