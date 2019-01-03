Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

9 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, ligin ikinci yarısında bambaşka bir takımla sahaya çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, ligin ikinci yarısında bambaşka bir takımla sahaya çıkacaklarını söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, devrenin bitmesinin ardından 28 Aralık'ta toplandıklarını, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

Bir haftada yaptıkları 9 antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştıklarını anlatan Öcal, "Antalya'da çalışmalar yarın başlayacak. 18-19 Ocak'taki maçımıza göre de oradan Adana Demirspor maçına geçeceğiz. Kampta daha çok taktiksel antrenmanlar yapacağız. Hekimoğluspor, Kastamonuspor ve Bayrampaşaspor ile hazırlık maçımız var. Bir maç daha yapabiliriz. Çocuklarımızı hazırlayacağız." diye konuştu.

Öcal, "İyi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor maçıyla bambaşka bir Kardemir Karabükspor seyrettirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor kafilesi, bu akşam kara yoluyla Antalya'ya hareket edecek. Marius Alexe'nin de katılımıyla 26 kişilik tam kadroyla gidilen kampta, 3 hazırlık maçı yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Aralık, Antalya, Kardemir Karabükspor, Spor
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