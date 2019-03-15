Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer Dönemi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İlhan Özer ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İlhan Özer ile sözleşme imzaladı.
Özer, kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-mavili yapan sözleşmeye imza attı.
Özer, burada yaptığı konuşmada, Karabükspor'a gönülden bağlı olduklarını, hiçbir görevden kaçmayacaklarını söyledi.
Zor bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Özer, genç oyuncularla ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Törende, kulübün asbaşkanı Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz da hazır bulundu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:23 Kaynak: AA
Schalke 04'te Domenico Tedesco Dönemi Sona Erdi
Fenerbahçe'den Ersun Yanal İddialarına Yalanlama
Şenol Güneş'e Oğuzhan Özyakup Tepkisi! Sosyal Medya Yıkıldı
Serdar Bilgili, Mayıs Ayındaki Seçimde Fikret Orman'a Rakip Olacak