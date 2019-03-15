Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer Dönemi

Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer Dönemi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İlhan Özer ile sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer Dönemi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İlhan Özer ile sözleşme imzaladı.

Özer, kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-mavili yapan sözleşmeye imza attı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Karabükspor'a gönülden bağlı olduklarını, hiçbir görevden kaçmayacaklarını söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Özer, genç oyuncularla ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Törende, kulübün asbaşkanı Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:23 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Schalke 04'te Domenico Tedesco Dönemi Sona Erdi Fenerbahçe'den Ersun Yanal İddialarına Yalanlama Şenol Güneş'e Oğuzhan Özyakup Tepkisi! Sosyal Medya Yıkıldı Serdar Bilgili, Mayıs Ayındaki Seçimde Fikret Orman'a Rakip Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]