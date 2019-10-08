Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da, İsmail Demirci ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Kardemir Karabükspor'da, İsmail Demirci ile yollar ayrıldı

Kardemir Karabükspor'da, İsmail Demirci ile yollar ayrıldı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Teknik Direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.

Kardemir Karabükspor'da, İsmail Demirci ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Teknik Direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, beklenen performansı gösteremeyen Teknik Direktör İsmail Demirci ve ekibi ile yollarını ayırdı. Hem ekonomik hem de sportif açıdan zor günler geçiren Karabükspor, Demirci ile sözleşmesini karşılıklı feshederek, yeni teknik adam arayışlarına başladı.


54 haftadır galibiyet yüzü göremedi


Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve çıktığı Süper Lig'de bir zamanlar rakiplerinin korkulu rüyası olan Kardemir Karabükspor, 54 haftadır galibiyet yüzü göremedi. En son galibiyetini Süper Lig'de mücadele ettiği 2017-2018 sezonunun 20. haftasında Alanyaspor karşısında alan Kardemir Karabükspor geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'de oynadığı 34 haftada galibiyet alamadı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişattan kurtulmak isteyen ve takımın başına İsmail Demirci'yi getiren Kardemir Karabükspor 6 haftadır aldığı mağlubiyetlerle günden güne erimeye devam ediyor. Haftalardır 3 puan hasreti yaşayan ve sürekli teknik adam değişikliğine giden kırmızı-mavili takımın aldığı kötü sonuçlar Demirci ile de yolların ayrılmasına neden oldu. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, İsmail Demirci, Karabükspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
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