Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel Yeniden Başkan

Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel Yeniden Başkan

51 dakika önce

Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına Mehmet Yüksel yeniden seçildi.

Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel Yeniden Başkan, System.String[]
Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına Mehmet Yüksel yeniden seçildi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tek listeyle girilen kongrede Yüksel, kulübün yeniden başkanlığına getirildi.

Genel kurula, Kardemir Karabükspor yönetimi, bazı sivil toplum örgütü başkanlarıyla, üyeler katıldı.

Teşekkür konuşması yapan Yüksel, daha önce göreve gelmesinin tek amacının transfer tahtasını açmak olduğunu ancak kendisine kimsenin destek olmadığını söyledi.

Kent yöneticilerini ve siyasileri suçlayan Yüksel, Karabükspor'a kimsenin sahip çıkmadığını savundu.

Yeniden aday olmasının tek sebebinin kulübü kayyuma bırakmamak olduğunu anlatan Mehmet Yüksel, kendisinden daha iyi yönetecek kim varsa görevini bırakmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kulübü borç batağına götürenlerden hesap sorulacağını aktaran Yüksel, aylık ortalama 500 bin lira gider olduğunu ancak hiç gelir bulunmadığının altını çizerek, gelir elde edebilmek için çeşitli yollara başvurduklarını, birçok zaman kendi şahsi hesaplarını kullandığını kaydetti.

Yüksel, konuşması sırasında bazı eski yöneticilerle tartıştı.

Bu arada, genel kurulda yapılan oylama ile kulübün tekerlekli sandalye basketbol takımının başka bir derneğe devri sağlandı.

Mehmet Yüksel'in yeni yönetim kurulu listesinde Recep Özdemir, Serdal Acar, Necati Kodoloğlu, Erol Topcuoğlu, Atilla Burgaz, Köksal Yılmaz, Murat Aslan, Resul Akyol, Alparslan Kamil Yılmaz, Ersin Büyüktepe, Kerem Demir ve Ahmet Çetin yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Spor
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