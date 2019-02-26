Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.


Yaşar Kaptan Çebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.


Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.


Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut ile izinli olan Fatih Tultak ve Arda Belen, antrenmana katılmadı.


Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor ile oynayacakları karşılaşmaya puan için çıkacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:18 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor-Trabzonspor Maçında Sakatlandı

Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde! Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 22:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]