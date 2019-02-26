Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor
, maçın hazırlıklarına başladı. Yaşar Kaptan Çebi
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.
Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut
ile izinli olan Fatih
Tultak ve Arda Belen
, antrenmana katılmadı.
Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor ile oynayacakları karşılaşmaya puan için çıkacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:18 Kaynak: AA
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