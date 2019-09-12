Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları
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Kardemir Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 2. lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Vanspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Spor Toto 2. lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Vanspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Burhan Baygın yönetiminde yapılan idmanda kondisyon çalışması yapıldı.

İdman, yarım sahada yapılan çift kale maçla son buldu.

Öte yandan, daha önce kulüple ilişiği kesilen bir grup çalışan, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla kulüp önünde yönetimi protesto etti.

Kardemir Karabükspor, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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