Kardemir Karabükspor'da Vanspor maçı hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto 2. lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Vanspor maçı hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:06 Kaynak: AA
Spor Toto 2. lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Vanspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Burhan Baygın yönetiminde yapılan idmanda kondisyon çalışması yapıldı.
İdman, yarım sahada yapılan çift kale maçla son buldu.
Öte yandan, daha önce kulüple ilişiği kesilen bir grup çalışan, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla kulüp önünde yönetimi protesto etti.
Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez El Kaide'den 11 Eylül'ün yıl dönümünde ABD, Avrupa, İsrail ve Rusya'ya tehdit Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti