Kardemir Karabükspor - Eskişehirspor: 0-4

79'uncu dakikada Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyuncusu İbrahim'i oyun dışına alarak maçı 10 kişi ile sürdürdüBülent DİKTEPE/KARABÜK,STAT: Dr.

79'uncu dakikada Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyuncusu İbrahim'i oyun dışına alarak maçı 10 kişi ile sürdürdü



Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



HAKEMLER: Yasin Kol(xx), Engin Erdem(xx), Ahmet Şimşek(xx)



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan(x) – Arda(x), Fatih(x), Can(x), Berkay(x), Arif(x)(Dk.65 Abdullah x), Hüseyin(x)(Dk.72 Toykan x), Emre(x), Cihan(x), Melih Berat(x)(Dk.46 Oğuz x), Yusuf(x)



ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa(xx) – Ferhat(x)(Dk.13 Cemali xx), Sezgin(xx), Furgan(xx)(Dk.57 Milinkovic xxx), Erdal(xxx), Sissoko(xxx), İssah(xxx), Jesse(xxx), Mehmet Feyzi(x)(Dk.46 Hakan Aslantaş x), Mehmet Özcan(xx), İbrahim(xx)



GOL: Dk.11 Erdal, Dk.21 Jesse, Dk.50 İssah, Dk.89 Milinkovic)(Eskişehirspor)



SARI KART: Arda, Cihan(Kardemir Karabükspor) Mehmet Özcan(Eskişehirspor)



Spor Toto 1. Lig'in 21'inci hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında Eskişehirspor'a 4 - 0 mağlup oldu.



Bu arada 79'uncu dakikada Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyuncusu İbrahim'i oyun dışına alarak maçı 10 kişi ile sürdürdü. Fuat Çapa'nın bu davranışı karşısında Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da yanına gittiği Çapa'yı tebrik etti.



11'inci dakikada sağdan kullanılan korner atışında arka direkte bekleyen Erdal düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.



21'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Jesse, aşırtma bir vuruşla kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.



50'nci dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan İssah'ın vuruşu ağları havalandırdı: 0-3.



78'inci dakikada Yusuf, sakatlanarak sedye ile sahayı terk etti. Kardemir Karabükspor, değişiklik hakkını kullandığı için bu dakikadan itibaren 10 kişi maça devam etti.



79'uncu dakikada Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyuncusu İbrahim'i oyun dışına alarak maçı 10 kişi ile sürdürdü. Fuat Çapa'nın bu davranışı karşısında Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal'da yanına gittiği Çapa'yı tebrik etti.



89'uncu dakikada Milinkovic'in ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu-4.



Karşılaşma, Eskişehirspor'un 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





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