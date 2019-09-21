Kardemir karabükspor - eyüpspor: 0-1

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu(xx), Emre Aslan(xx), Hasan Erdoğan(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit(xx) - Arda(xx), Sezer(xx), Fatih Tultak(xx), Abdullah(xx), Barbaros(xx)(Dk.80 Melih), Cihan(xx), Ömer Çelik(x), Emre(xx)(Dk.77 Nazmican x), Fatih Kızılay(xx)(Dk.66 Oğuz Eken x), Batuhan(xx)
EYÜPSPOR: Alp(xxx) - Göksu(xx), Gökhan(x), Volkan(xx), Muharrem(x), Metehan(x)(Dk.62 Kıvanç xxx), Gürcan(x)(Dk.61 İzlem x), Berkan(x), Mahsun(x)(Dk.90 Ali), Eren(x), Uğur(x)
GOL: Dk.74 Kıvanç (Eyüpspor
)
SARI KART: Emre, Batuhan, Cihan, Arda(Kardemir Karabükspor
) - Eren, Mahsun, İzlem, Kıvanç Göksu (Eyüpsor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor sahasında Eyüpspor'a 1–0 mağlup oldu.
74'ncü dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Eyüp, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
- K