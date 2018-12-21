Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazır

Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazır

9 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, ligin 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak bu kente gitti.

Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, ligin 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak bu kente gitti.

Dün akşam Hasan Doğan Tesisleri'nde Taner Öcal yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-mavililer, Metin Türker Tesisleri'nde toplanarak kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Buradan hava yoluyla Gaziantep'e gidecek olan Karabük ekibi, kalacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Karabük temsilcisinde kart cezalıları Yusuf Akbulut ve Ahmet Karadayı, yarın saat 16.00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Sinan Dereci'nin yöneteceği maçta forma giyemeyecek.

"Ligde kalmayı hedefliyoruz"

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının son maçında ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Devre arasına mutlu girmek istediklerini anlatan Yüksel, "Çocuklara güveniyoruz. Yarınki maçı kazanıp, devreye öyle girmek istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirip, başarabilirsek transfer tahtasını açarak, takviye yapıp ikinci yarıda ligde kalmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:43 Kaynak: AA

Karabük, Kardemir Karabükspor, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Boluspor İle Eşleşti Kasımpaşa'da Trezeguet Süresiz Kadro Dışı Bırakıldı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Transferi ile İlgili Açıklama Bulundu Brezilyalı Yıldız Hulk, Çocuğuna Galatasaray Forması Giydirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:17:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]