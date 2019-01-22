Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

56 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 19. haftada 28 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 19. haftada 28 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmaların yapıldığı yaklaşık 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.

Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında herkesin daha iyi bir Kardemir Karabükspor izleyeceğini söyledi.

Hatayspor'un güçlü bir ekip olduğuna değinen Öcal, taraftarları önünde ilk galibiyetlerini bu maçta almak istediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Hatayspor, Spor
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