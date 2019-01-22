Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
56 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 19. haftada 28 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, 19. haftada 28 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Hatayspor
maçının hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmaların yapıldığı yaklaşık 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında herkesin daha iyi bir Kardemir Karabükspor izleyeceğini söyledi.
Hatayspor'un güçlü bir ekip olduğuna değinen Öcal, taraftarları önünde ilk galibiyetlerini bu maçta almak istediklerini ifade etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:47 Kaynak: AA
Rıdvan Dilmen: Bursaspor'un Golünden Önce Valbuena'ya Faul Var
Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı
Yorumcu Alp Pehlivan: Fenerbahçe'nin 10 Transfere İhtiyacı Var
6 Süper Lig Kulübü, PFDK'ya Sevk Edildi