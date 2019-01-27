Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçına Hazır

Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçına Hazır

58 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma, koordinasyon ve şut çalışması yapıldı.

Antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa giren kırmızı-mavili ekip, yarın saat 19.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda hakem Süleyman Abay'ın yöneteceği maçı beklemeye başladı.

Karabükspor'da kart cezalısı olan Arda Belen, maçta forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor
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