Kardemir Karabükspor, Hatayspor Maçına Hazır
58 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Hatayspor
ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor
, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde Hasan Doğan
Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma, koordinasyon ve şut çalışması yapıldı.
Antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa giren kırmızı-mavili ekip, yarın saat 19.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda hakem Süleyman Abay
'ın yöneteceği maçı beklemeye başladı.
Karabükspor'da kart cezalısı olan Arda Belen
, maçta forma giyemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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