Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı
Son Dakika Spor Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı

Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı

1 saat önce

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.

Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı, System.String[]

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Demirci ve ekibinin sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "İsmail Demirci'ye ve ekibine, kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kardemir Karabükspor, İsmail Demirci, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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