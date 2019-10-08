Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı
1 saat önce
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Demirci ve ekibinin sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "İsmail Demirci'ye ve ekibine, kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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